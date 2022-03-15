Добровольців тероборони прирівняли до ветеранів війни – Рада

В Україні запроваджується соціальний захист сімей загиблих захисників та захисниць

Добровольці територіальної оборони ЗСУ захищають нашу країну від окупанта / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо територіальної оборони. Тепер добровольців тероборони буде визнано ветеранами війни.

Про це розповіла керівниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк в Telegram.

Реклама

Добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ буде визнано учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни. В Україні також запроваджується соціальний захист нової категорії осіб – сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

"Відповідне рішення ми прийняли сьогодні в парламенті. Ці положення передбачені законопроєктом 7151 про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соцзахисту (в частині уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих захисників та захисниць України)" , – додала Шуляк.

Верховна Рада продовжила воєнний стан

Верховна Рада продовжила строк воєнного стану в Україні з 26 березня до 25 квітня. За проголосували 343 депутати.

Реклама

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту за підписом секретаря РНБО Олексія Данілова, продовжити дію воєнного стану потрібно через агресію Російської Федерації, що триває проти України.

"Реалізація указу... сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відсіч воєнній агресії Російської Федерації проти України" – такі результати прийняття документа прогнозує секретар РНБО.

Читайте також: