Зеленський нагородив орденом працівника "Укрпошти", який збив винищувач РФ над Черніговом

Співробітник компанії був військовим, але змушений був працювати не за фахом

Сергій Чижиков збив під Черніговом ворожий літак / Фото: Колаж: Сьогодні

Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня менеджера "Укрпошти", який збив російський літак над Черніговом. Про це йдеться в указі №131/2022, оприлюдненому на офіційному сайті Офісу президента України.

Серед інших героїв був нагороджений і капітан Сергій Чижиков.

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"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", – йдеться у повідомленні.

Передісторія

4 березня 2022 року капітан Сергій Чижиков, колишній менеджер "Укрпошти" самостійно збив російський військовий літак над Черніговом.

"Після збитого літака я почав отримувати слова подяки. Людям здається, що я листоноша Пєчкін, який збив літак", – розповів він.

Герої України

Полковник Олександр Якович Оксанченко загинув у повітряному бою, відвертаючи на себе ворожу авіацію РФ. Він був найкращим льотчиком-винищувачем у світі й отримав звання Героя України посмертно.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 13 захисникам за мужність та відвагу у війні з російськими окупантами. Деяким із них – посмертно.

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Раніше звання було надано 15 військовим