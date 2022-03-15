Зеленський нагородив орденом працівника "Укрпошти", який збив винищувач РФ над Черніговом

Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня менеджера "Укрпошти", який збив російський літак над Черніговом. Про це йдеться в указі №131/2022, оприлюдненому на офіційному сайті Офісу президента України.
Серед інших героїв був нагороджений і капітан Сергій Чижиков.
"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", – йдеться у повідомленні.
Передісторія
4 березня 2022 року капітан Сергій Чижиков, колишній менеджер "Укрпошти" самостійно збив російський військовий літак над Черніговом.
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"Після збитого літака я почав отримувати слова подяки. Людям здається, що я листоноша Пєчкін, який збив літак", – розповів він.
Герої України
Полковник Олександр Якович Оксанченко загинув у повітряному бою, відвертаючи на себе ворожу авіацію РФ. Він був найкращим льотчиком-винищувачем у світі й отримав звання Героя України посмертно.
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 13 захисникам за мужність та відвагу у війні з російськими окупантами. Деяким із них – посмертно.
Раніше звання було надано 15 військовим
- Старшому лейтенанту Максиму Білоконю. Посмертно. Відбивав з іншими бійцями атаку ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки супротивника.
- Підполковнику Олександру Капічуну. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинено колону ворога, знищено техніку та ворожих солдатів.
- Солдату Олександру Лук'яновичу. Посмертно. У бою знешкодив до 30 одиниць техніки супротивника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.
- Молодшому сержанту Михайлу Несольоному. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами супротивника, коли евакуював людей.
- Солдату Андрію Нікончуку. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
- Лейтенанту Віталію Сапилу. Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.
- Головному сержанту Олексію Сенюку. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив дві ворожі БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.
- Лейтенанту Владиславу Українцю. Посмертно. Прикрив відхід своїх під час наступу ворога.
- Майору Степанові Чобану. Посмертно. Пілот Су-27 відвернув на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.
- Майору Ігореві Михальчуку. Командир підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.
- Полковнику Сергію Мусієнку. Командир підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів по противнику на Харківському напрямку.
- Лейтенанту Євгену Пальченку. Командир взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.
- Майору Владиславу Прокопенку. Командир танкового батальйону. Вивів особовий склад та техніку з оточення без втрат.
- Підполковнику Павлу Федосенку. Командир підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.
- Старшому лейтенанту Дмитру Чавалаху. Героїчна участь в обороні Херсонської області.