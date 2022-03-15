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Зеленский наградил орденом работника "Укрпочты", который сбил истребитель РФ над Черниговом

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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15 марта, 16:20
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Сотрудник компании был военным, но вынужденно пришлось работать не по специальности
Сергей Чижиков сбил под Черниговом вражеский самолет
Сергей Чижиков сбил под Черниговом вражеский самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени менеджера "Укрпочты", который сбил российский самолет над Черниговом. Об этом идет речь в указе №131/2022, который обнародован на официальном сайте Офиса президента Украины.

Среди других героев был награжден и капитан Сергей Чижиков.

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За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", – говорится в сообщении.

Предыстория

4 марта 2022 года капитан Сергей Чижиков, бывший менеджер "Укрпочты", самостоятельно сбил российский военный самолет над Черниговом.

"После сбитого самолета я начал получать слова благодарности. Людям кажется, что я почтальон Печкин, сбивший самолет", – рассказал он.

Герои Украины

Полковник Александр Яковлевич Оксанченко погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию РФ. Он был лучшим летчиком-истребителем в мире и получил звание Героя Украины посмертно.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 13 защитникам за мужество и отвагу в войне с российскими оккупантами. Некоторым из них – посмертно.

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Ранее звание было присвоено 15 военным

  • Старшему лейтенанту Максиму Билоконю. Посмертно. Отражал с другими бойцами атаку врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.
  • Подполковнику Александру Капичуну. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат.
  • Солдату Александру Лукьяновичу. Посмертно. Во время боя обезвредил до 30 единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение.
  • Младшему сержанту Михаилу Несоленому. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей.
  • Солдату Андрею Никончуку. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.
  • Лейтенанту Виталию Сапило. Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.
  • Главному сержанту Алексею Сенюку. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара.
  • Лейтенанту Владиславу Украинцу. Посмертно. Прикрыл отход своих при наступлении врага.
  • Майору Степану Чобану. Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.
  • Майору Игорю Михальчуку. Командир подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага.
  • Полковнику Сергею Мусиенко. Командир подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары по противнику на Харьковском направлении.
  • Лейтенанту Евгению Пальченко. Командир взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления.
  • Майору Владиславу Прокопенко. Командир танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь.
  • Подполковнику Павлу Федосенко. Командир подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова.
  • Старшему лейтенанту Дмитрию Чавалаху. Героическое участие в обороне Херсонской области.

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