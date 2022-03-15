Зеленский наградил орденом работника "Укрпочты", который сбил истребитель РФ над Черниговом

Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени менеджера "Укрпочты", который сбил российский самолет над Черниговом. Об этом идет речь в указе №131/2022, который обнародован на официальном сайте Офиса президента Украины.
Среди других героев был награжден и капитан Сергей Чижиков.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", – говорится в сообщении.
Предыстория
4 марта 2022 года капитан Сергей Чижиков, бывший менеджер "Укрпочты", самостоятельно сбил российский военный самолет над Черниговом.
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"После сбитого самолета я начал получать слова благодарности. Людям кажется, что я почтальон Печкин, сбивший самолет", – рассказал он.
Герои Украины
Полковник Александр Яковлевич Оксанченко погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию РФ. Он был лучшим летчиком-истребителем в мире и получил звание Героя Украины посмертно.
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 13 защитникам за мужество и отвагу в войне с российскими оккупантами. Некоторым из них – посмертно.
Ранее звание было присвоено 15 военным
- Старшему лейтенанту Максиму Билоконю. Посмертно. Отражал с другими бойцами атаку врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.
- Подполковнику Александру Капичуну. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат.
- Солдату Александру Лукьяновичу. Посмертно. Во время боя обезвредил до 30 единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение.
- Младшему сержанту Михаилу Несоленому. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей.
- Солдату Андрею Никончуку. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.
- Лейтенанту Виталию Сапило. Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.
- Главному сержанту Алексею Сенюку. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара.
- Лейтенанту Владиславу Украинцу. Посмертно. Прикрыл отход своих при наступлении врага.
- Майору Степану Чобану. Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.
- Майору Игорю Михальчуку. Командир подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага.
- Полковнику Сергею Мусиенко. Командир подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары по противнику на Харьковском направлении.
- Лейтенанту Евгению Пальченко. Командир взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления.
- Майору Владиславу Прокопенко. Командир танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь.
- Подполковнику Павлу Федосенко. Командир подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова.
- Старшему лейтенанту Дмитрию Чавалаху. Героическое участие в обороне Херсонской области.