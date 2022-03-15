Зеленський змінив командувача ООС – кого призначив

Також звільнений голова ОДА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву

Зеленський провів військові кадрові перестановки / Фото: Колаж: Сьогодні

Новим командувачем Операції об'єднаних сил призначено генерал-майора Едуарда Москальова.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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"Щоб додатково посилити оборону столиці та області, призначив керівником Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, Героя України, генерал-лейтенанта, командувача Операції об'єднаних сил", – заявив Зеленський.

Він додав, що новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов.

А колишній голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

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Україні потрібен союз із країною, де є ядерна зброя

Україні потрібно укласти новий оборонний союз, в якому обов'язково має бути країна з ядерною зброєю. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов, передає пресслужба Ради національної безпеки та оборони України.

"Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість. В Україні з початку війни вбито майже сто дітей – хто за це відповість? Україні необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Велика Британія", – сказав Данілов.

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