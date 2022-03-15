Добровольцев теробороны приравняли к ветеранам войны – Рада

Верховная Рада Украины приняла законопроект о территориальной обороне. Теперь добровольцы теробороны признаны ветеранами войны.
Об этом рассказала руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram.
Добровольцы Сил территориальной обороны ВСУ будут признаны участниками боевых действий и лицами с инвалидностью в результате войны. В Украине также вводится социальная защита новой категории лиц – семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.
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"Соответствующее решение мы приняли сегодня в парламенте. Эти положения предусмотрены законопроектом 7151 о статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты (в части уточнения норм, регулирующих вопрос определения категорий лиц, признаваемых ветеранами войны и членами семей погибших защитников и защитниц Украины)", – добавила Шуляк.
Верховная Рада продлила военное положение
Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине с 26 марта до 25 апреля. За проголосовали 343 депутата.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту за подписью секретаря СНБО Алексея Данилова, продлить действие военного положения нужно в связи с продолжающейся агрессией Российской Федерации против Украины.
"Реализация указа... будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение военной агрессии Российской Федерации против Украины" - такие результаты принятия документа прогнозирует секретарь СНБО.
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