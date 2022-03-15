Штурм Харкова провалився – ЗСУ розгромили ворога на підступах до міста

Окупантів відкинули ще далі, ніж вони стояли

Українські військові відбили атаку на розбомблений Харків. Фото Reuters

Збройні сили України успішно відбили атаку ворога на Харків. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом. Після обіду окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П'ятихаток. Збройні сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його колишніх позицій", – повідомляє в телеграмі Синєгубов.

Розміщення П'ятихаток:

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Також успішно пройшов бій у селі Руські Тишки під Харковом вранці. Ворог відступив.

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Харків знищують за вказівкою Путіна

"Найболючіша наша точка – місто Харків. У Харкові – катастрофа. Сьогодні знову були обстріли, знову були пожежі, знову руйнується місто за прямою вказівкою Володимира Путіна", – заявив радник глави МВС Вадим Денисенко.

Окупанти б'ють по Харкову з території РФ

14 березня російські окупанти завдали ударів по Харкову ракетними комплексами "Іскандер", атакувавши з території Росії. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.