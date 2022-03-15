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Штурм Харкова провалився – ЗСУ розгромили ворога на підступах до міста

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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15 березня, 19:14
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Окупантів відкинули ще далі, ніж вони стояли
Українські військові відбили атаку на розбомблений Харків. Фото Reuters
Українські військові відбили атаку на розбомблений Харків. Фото Reuters

Збройні сили України успішно відбили атаку ворога на Харків. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом. Після обіду окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П'ятихаток. Збройні сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його колишніх позицій", – повідомляє в телеграмі Синєгубов.

Розміщення П'ятихаток:

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Також успішно пройшов бій у селі Руські Тишки під Харковом вранці. Ворог відступив.

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Харків знищують за вказівкою Путіна

"Найболючіша наша точка – місто Харків. У Харкові – катастрофа. Сьогодні знову були обстріли, знову були пожежі, знову руйнується місто за прямою вказівкою Володимира Путіна", – заявив радник глави МВС Вадим Денисенко.

Окупанти б'ють по Харкову з території РФ

14 березня російські окупанти завдали ударів по Харкову ракетними комплексами "Іскандер", атакувавши з території Росії. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

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Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
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