Штурм Харькова провалился – ВСУ разгромили врага на подступах к городу

Оккупантов отбросили еще дальше, чем они стояли

Украинские военные отразили атаку на разбомбленный Харьков. Фото Reuters

Вооруженные силы Украины успешно отразили атаку врага на Харьков. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом. После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага отбросили за пределы его прежних позиций", – сообщает в телеграме Синегубов.

Местонахождение Пятихаток:

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Также успешно прошел бой в селе Русские Тишки под Харьковом утром. Враг отступил.

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Харьков уничтожают по приказу Путина

"Самая болезненная наша точка – город Харьков. В Харькове – катастрофа. Сегодня снова были обстрелы, снова были пожары, снова разрушается город по прямому указанию Владимира Путина", – заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

Оккупанты бьют по Харькову с территории РФ

14 марта российские оккупанты нанесли удары по Харькову ракетными комплексами "Искандер", атаковав с территории России. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.