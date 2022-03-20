Оккупанты обстреляли из "Градов" окрестности Зеленодольска в Днепропетровской области

Российские оккупанты обстреляли из "Градов" Большую Костромку — окрестность города Зеленодольска Днепропетровской области. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
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По словам главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, пострадал один дом. Жертв нет.
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"Отработала и все потушила наша пожарная служба", — сообщил Вилкул.
Кроме того, он сообщил, что в Кривом Роге ситуация остается контролируемой. Атаки российских оккупантов на дальних подступах к городу были отбиты.
Ситуация вчера
- В официальной сводке Министерства обороны Украины по состоянию на 18.00 19 марта 2022 сообщается, что защитники Украины надежно удерживают рубежи обороны и вынуждают врага отказаться от продолжения наступления.
- Сегодня у оккупанта оказалось меньше на один разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор".
- В Луганской области Вооруженные силы Украины могли похвастать поражением тактического ракетного комплекса "Точка-У".
- Согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов противника.
- Экс-премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор хотят, чтобы был создан новый Международный трибунал для расследования действий президента России Владимира Путина в Украине.