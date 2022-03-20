Оккупанты обстреляли из "Градов" окрестности Зеленодольска в Днепропетровской области

Агрессор продолжает вести войну против Украины

Пострадавших в результате обстрела нет/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли из "Градов" Большую Костромку — окрестность города Зеленодольска Днепропетровской области. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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По словам главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, пострадал один дом. Жертв нет.

"Отработала и все потушила наша пожарная служба", — сообщил Вилкул.

Кроме того, он сообщил, что в Кривом Роге ситуация остается контролируемой. Атаки российских оккупантов на дальних подступах к городу были отбиты.

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