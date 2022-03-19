Окупанти тупцюють на місці, але продовжують бомбардувати міста України – Міноборони

У Криму окремі підрозділи морської піхоти РФ втратили вже 90% особового складу

Українська земля усіяна трупами окупантів. Колаж "Сьогодні"

Станом на 18.00 19 березня 2022 року відомо, що захисники України надійно утримують межі оборони та змушують ворога відмовитись від продовження наступу. Також противник не виконав поставлені кремлівським керівництвом завдання: оточення Києва, вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України.

Про це йдеться в офіційному зведенні Міністерства Оборони України.

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"Навіть ворожа розвідка дійшла висновку, що у зв’язку із сильним спротивом українців встановити проросійську владу на тимчасово підконтрольних окупантам територіях неможливо", – зазначено у зведенні.

Проте ворог не припиняє наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури із застосуванням високоточної зброї, некерованих авіаційних бомб та боєприпасів підвищеної вражаючої дії. Порушуючи норми міжнародного права та людської моралі, російські загарбники атакують густонаселені українські міста та села, об’єкти критичної та виробничої інфраструктури, школи, лікарні, державні установи.

Втрати окупанта

Російські війська продовжують зазнавати значних втрат. У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів для відновлення втрат немає. Спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин.

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У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, до "відказників" застосовуються репресивні методи впливу. Протягом останніх днів на Миколаївському напрямку ворожі підрозділи, що були укомплектовані за рахунок мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області (принагідно нагадаємо: примусова мобілізація населення на окупованих територіях є прямим порушенням Римського статуту і Женевських конвенцій), також зазнали суттєвих втрат.

За дві доби боїв безповоротні втрати противника становлять понад 200 осіб, решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях. Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для "розвідки боєм", щоб виявити позиції ЗС України.

До Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем "200". Це тіла солдат 2-го армійського корпусу, який має значні втрати. Біля райвиконкомів вишикувались черги родичів загиблих за свідоцтвами про смерть.

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