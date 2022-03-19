Окупанти силою вивезли до РФ кілька тисяч маріупольців – радник мера

Радник мера заявив, що маріупольців було позбавлено паспортів

Вивезеним маріупольцям видали папірці, які зобов'язують перебувати в певному місті РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вивезли декілька тисяч маріупольців під виглядом "евакуації" в Новоазовськ.

Про це повідомив у Facebook радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Що відбулося

"Вчора ми отримали інформацію, на підтвердження котрої пішло багато часу. Але так. Це правда. З найбільшого укриття в спорткомплексі Терраспорт росіяни примусово депортували українських громадян в Росію. Декілька тисяч маріупольців під виглядом "евакуації" було вивезено окупантами в Новоазовськ", – написав він.

За словами Андрющенка, після фільтраційних заходів маріупольців було позбавлено паспортів України, перевезено в Таганрог і звідти залізничним транспортом відправлено по різних містах Росії.

"Нашим людям видано папірці, які зобов’язують перебувати в певному місті. Фактично без права його залишити найменш 2 роки із зобов’язанням працевлаштування на вказане місце роботи. Цілковита калька гастарбайтерів нацистів часів Другої світової", – заявив радник.

Він також зауважив, що це ще один кричущий злочин Росії, про який має знати весь світ.

Нагадаємо, днями до міста Кам’янське почали прибувати переселенці з окупованого Маріуполя. Їх розселяють на базах відпочинку і в профілакторіях: там облаштували велику кількість місць.

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