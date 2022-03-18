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Перші переселенці з Маріуполя доїхали до Кам’янського: їх селять у профілакторіях та забезпечують допомогою

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18 березня, 17:15
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У Кам'янському готові приймати стільки людей, скільки приїде

Днями до міста Кам’янське почали прибувати переселенці з окупованого Маріуполя. Їх розселяють на базах відпочинку і в профілакторіях: там облаштували велику кількість місць. Також місто отримало багато гуманітарної допомоги – її будуть розподіляти між переселенцями та відправляти далі, туди, де вона потрібна. Про це розповів гендиректор підприємства "Каметсталь" групи "Метінвест" Ахметова і Новинського Дмитро Ліппа.

"Ми співпрацюємо з Фондом Ріната Ахметова та локальними підприємствами для того, щоб отримувати допомогу, у нас є волонтерський штаб – молодіжна організація "Каметсталі", де самі збираємо речі – зібрали уже пів тони допомоги, яку готові надавати тим, кому вона потрібна. Зараз уся Україна – це тил, який працює на те, щоб на фронті були усім забезпечені, а люди, які потребують допомоги, могли її отримати", – поділився він.

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За словами мера Кам’янського Андрія Білоусова, місто працює у звичному режимі й готове приймати стільки людей, скільки приїде, і всім надавати необхідну допомогу.

"Зараз у Кам’янському знайшли прихисток понад півтори тисячі людей – це переселенці з Донецької, Луганської, Харківської областей. Багато їх залишається у місті, дехто їде далі на захід. Ми готові приймати людей стільки, скільки приїде. Усі магазини працюють, продуктів і товарів вистачає, працюють також великі підприємства – "Каметсталь" наразі платить зарплати нашим мешканцям, платить податки у місцевий бюджет, а також допомагає будувати захисні укріплення міста. Також тісно ми співпрацюємо зі Збройними силами і теробороною: до наших військкоматів стояла черга у декілька сот метрів. Захисників у декілька разів більше, ніж місць, тож місто готове до оборони", – запевнив Білоусов.

Як відомо, компанія "Метінвест" Ахметова та Новинського обладнала 5500 місць для переселенців у містах присутності, а також у координації з Фондом Ріната Ахметова доправила 80 тонн гуманітарної допомоги з Польщі. Компанія передала 1610 медичних наборів з найнеобхіднішими ліками чотирьом запорізьким лікарням.

Раніше "Сьогодні" повідомляв, що 17 березня до Запоріжжя прибули перші кілька тисяч жителів блокадного міста-героя Маріуполя, які 20 днів жили в бомбосховищах під постійними обстрілами. Розміститися у Запоріжжі їм допомагає Центр координації гуманітарної місії компанії "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського. Тут вимушених переселенців забезпечують одягом і їжею, а також надають медичну допомогу.

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