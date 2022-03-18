Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Первые переселенцы из Мариуполя доехали до Каменского: их селят в профилакториях и обеспечивают помощью

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 марта, 17:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Каменском готовы принимать столько людей, сколько приедет

На днях в Каменское начали прибывать переселенцы из оккупированного Мариуполя. Их расселяют на базах отдыха и в профилакториях: там обустроили множество мест. Также город получил много гуманитарной помощи – ее будут распределять между переселенцами и отправлять дальше туда, где она нужна. Об этом рассказал гендиректор Каметсталь группы Метинвест Ахметова и Новинского Дмитрий Липпа.

"Мы сотрудничаем с Фондом Рината Ахметова и локальными предприятиями для того, чтобы получать помощь, у нас есть волонтерский штаб – молодежная организация Каметстали, где сами собираем вещи – собрали уже полтона помощи, которую готовы оказывать тем, кому она нужна. Сейчас вся Украина – это тыл, который работает на то, чтобы на фронте были всем обеспечены, а нуждающиеся в помощи могли ее получить", – поделился он.

Реклама

По словам мэра Каменского Андрея Белоусова, город работает в обычном режиме и готов принимать столько людей, сколько приедут, и всем оказывать необходимую помощь.

"Сейчас в Каменском нашли убежище более полутора тысяч человек – это переселенцы из Донецкой, Луганской, Харьковской областей. Многие из них остаются в городе, некоторые едут дальше на запад. Мы готовы принимать людей столько, сколько приедет. Все магазины работают, продуктов и товаров хватает, работают также крупные предприятия – Каметсталь сейчас платит зарплаты нашим жителям, платит налоги в местный бюджет, а также помогает строить защитные укрепления города. в несколько раз больше, чем мест, поэтому город готов к обороне", – заверил Белоусов.

Как известно, компания Метинвест Ахметова и Новинского оборудовала 5500 мест для переселенцев в городах присутствия, а также в координации с Фондом Рината Ахметова доставила 80 тонн гуманитарной помощи из Польши. Также компания передала 1610 медицинских наборов с самым необходимым лекарством четырем запорожским больницам.

Ранее "Сегодня" сообщал, 17 марта в Запорожье прибыли первые несколько тысяч жителей блокадного города-героя Мариуполя, 20 дней живших в бомбоубежищах под постоянными обстрелами. Разместиться в Запорожье им помогает Центр координации гуманитарной миссии компании Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского. Здесь вынужденных переселенцев снабжают одеждой и едой, а также оказывают медицинскую помощь.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Хмельницкой области в ДТП попал автобус с переселенцами – много жертв (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Хмельницкой области в ДТП попал автобус с переселенцами – много жертв (фото) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Старший солдат Пархомук Виталий. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров (Киевская область) нанес значительный урон врагу и погиб, прикрывая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Павлюк Александр – глава Киевской ОВА, руководит обороной столичного региона. До 15 марта был командующим Объединенных сил, успешно держал оборону на Востоке Украины. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Киевщина - в надежных руках!
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять