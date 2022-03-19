У Маріуполі окупанти надягають на мирних білі пов'язки, щоб заплутати ЗСУ

У Маріуполі росіяни вводять в оману мешканців міста, зав'язуючи їм білі пов'язки – нібито як розпізнавальний знак цивільного населення. Про це повідомляє полк "Азов" Telegram-каналі.
"Білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію, ховаючись таким чином за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку. Будьте обережні і не піддавайтеся на провокації ворога!", – йдеться у повідомленні.
Ситуація у Маріуполі
- 18 березня перші переселенці з Маріуполя доїхали Каменського. Їх розселяють на базах відпочинку та у профілакторіях: там облаштували безліч місць. Також місто отримало багато гуманітарної допомоги – її розподілятимуть між переселенцями та відправлятимуть далі туди, де вона потрібна.
- 17 березня внаслідок влучення авіабомби був зруйнований драматичний театр. Там від обстрілу ховалася величезна кількість мешканців міста. 150 людей було евакуйовано, але ще близько 1000 або більше людей перебувають під завалами. Надавати швидко допомогу чи розбирати завали практично неможливо через те, що окупанти знищили практично всю техніку, вони знищили об'єкти інфраструктури.
- Українська влада направила до Маріуполя гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.
- Крім того, через окупантів адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією . Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.