Після обстрілу окупантами Маріуполя під завалами залишаються 1000 людей

Місто тримається, почали діставати людей з-під завалів у драмтеатрі, але через те, що знищено всю техніку, процедура порятунку ускладнюється. Про це з Маріуполя повідомив кореспондент Артем Попов. ефірі загального телемарафону "UАРазом".
"Почали діставати людей з драмтеатру. Напередодні 150 людей було евакуйовано, але ще близько 1000 або більше осіб перебувають під завалами. Надавати швидко допомогу, або розбирати завали практично неможливо через те, що окупанти знищили практично всю техніку, вони знищили об'єкти інфраструктури. Вони обстрілювали пожежні частини, тож зараз це дуже складно зробити", – говорить кореспондент.
Також він розповів, що російські військові знали куди кидали бомбу. На той момент у дармтеатрі були люди, діти, там було багато цивільних і саме у цивільних стріляли
"Окупант чудово знав, що там люди, бо з двох сторін було написано "діти"", – сказав він.
За словами кореспондента, бої точаться на всіх напрямках, жителі міста, мами з дітьми намагаються вийти з нього. Багато хто йде пішки кілька кілометрів, у них немає вже ні їжі, ні води.
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Ситуація у Маріуполі
Внаслідок влучення авіабомби у Маріуполі зруйновано драматичний театр. Там переховувалася від обстрілу величезна кількість мешканців міста. Мирні жителі усі вижили. У Мережі писали, що бомбосховище у театрі також засипало. На щастя, воно витримало удар.
Українська влада направила до Маріуполя гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.
Адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією . Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.
Війна в Україні 23-й день
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