После обстрела оккупантами Мариуполя под завалами остаются 1000 людей

Город держится, начали доставать людей из-под завалов драмтеатра, но из-за того, что уничтожена вся техника, процедура спасения усложняется. Об этом из Мариуполя сообщил корреспондент Артем Попов в эфире общего телемарафона "UАРазом".
"Начали доставать людей из драмтеатра. Накануне 150 человек были эвакуированы, но еще около 1000 или более людей находятся под завалами. Оказывать быстро помощь или разбирать завалы практически невозможно из-за того, что оккупанты уничтожили практически всю технику, они уничтожили объекты инфраструктуры. Они обстреливали пожарные части, поэтому сейчас это очень сложно сделать", – рассказал корреспондент.
Также он рассказал, что российские военные знали, куда бросали бомбу. В тот момент в дармтеатре были люди, дети, там было много гражданских и именно по гражданским стреляли
"Оккупант отлично знал, что там люди, потому, что с двух сторон было написано "дети"", – сказал он.
По словам корреспондента, бои проходят по всем направлениям, жители города, мамы с детьми пытаются выйти из него. Многие идут пешком несколько километров, у них нет уже ни еды, ни воды.
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Ситуация в Мариуполе
В результате попадания авиабомбы в Мариуполе разрушен драматический театр. Там скрывалось от обстрелов огромное количество жителей города. Мирные жители все выжили. В Сети писали, что бомбоубежище в театре также засыпало. К счастью, оно выдержало удар.
Украинская власть направила в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.
Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней.
Война в Украине 23-й день
- Во Львове несколько вражеский ракет ударили по авиаремонтному заводу, также были удары по территории в районе Львовского аэропорта.
- В ряде городов нашей страны сегодня утром были слышны взрывы. Так, около 6:00 в Вознесенске Николаевской области по одному из складов оккупанты нанесли авиаудар.
- Украинский ракетный комплекс "Стугна" мощным ударом уничтожил два вражеских танка.
- Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
- За последние сутки ВСУ наносили сокрушительные удары по войскам врага, которые пытались удерживать захваченные рубежи. Наши защитники частично уничтожили и остановили продвижение вглубь Украины подразделений 437 учебного полка и 26 танкового полка РФ.
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