После обстрела оккупантами Мариуполя под завалами остаются 1000 людей

В Мариуполе уничтожено практически 80% инфраструктуры города

Спасательная операция усложняется из-за проблем с техникой / Фото: Коллаж: Сегодня

Город держится, начали доставать людей из-под завалов драмтеатра, но из-за того, что уничтожена вся техника, процедура спасения усложняется. Об этом из Мариуполя сообщил корреспондент Артем Попов в эфире общего телемарафона "UАРазом".

"Начали доставать людей из драмтеатра. Накануне 150 человек были эвакуированы, но еще около 1000 или более людей находятся под завалами. Оказывать быстро помощь или разбирать завалы практически невозможно из-за того, что оккупанты уничтожили практически всю технику, они уничтожили объекты инфраструктуры. Они обстреливали пожарные части, поэтому сейчас это очень сложно сделать", – рассказал корреспондент.

Также он рассказал, что российские военные знали, куда бросали бомбу. В тот момент в дармтеатре были люди, дети, там было много гражданских и именно по гражданским стреляли

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"Оккупант отлично знал, что там люди, потому, что с двух сторон было написано "дети"", – сказал он.

По словам корреспондента, бои проходят по всем направлениям, жители города, мамы с детьми пытаются выйти из него. Многие идут пешком несколько километров, у них нет уже ни еды, ни воды.

Ситуация в Мариуполе

В результате попадания авиабомбы в Мариуполе разрушен драматический театр. Там скрывалось от обстрелов огромное количество жителей города. Мирные жители все выжили. В Сети писали, что бомбоубежище в театре также засыпало. К счастью, оно выдержало удар.

Украинская власть направила в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.

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Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней.

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