В Мариуполе оккупанты надевают на мирных белые повязки, чтобы запутать ВСУ

В Мариуполе россияне вводят в заблуждение жителей города, навязывая им белые повязки – якобы как опознавательный знак гражданского населения. Об этом сообщает полк "Азов" Telegram-канале.
"Белыми повязками россияне определяют свою путинскую армию, прячась таким образом за гражданскими и подвергая их дополнительной опасности. Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага!", – говорится в сообщении.
Ситуация в Мариуполе
- 18 марта первые переселенцы из Мариуполя доехали до Каменского. Их расселяют на базах отдыха и в профилакториях: там обустроили множество мест. Также город получил много гуманитарной помощи – ее будут распределять между переселенцами и отправлять дальше туда, где она нужна.
- 17 марта в результате попадания авиабомбы был разрушен драматический театр. Там скрывалось от обстрелов огромное количество жителей города. 150 человек были эвакуированы, но еще около 1000 или более людей находятся под завалами. Оказывать быстро помощь или разбирать завалы практически невозможно из-за того, что оккупанты уничтожили практически всю технику, они уничтожили объекты инфраструктуры.
- Украинская власть направила в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.
- Кроме того, из-за оккупантов администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней.