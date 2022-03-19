Оккупанты силой вывезли в РФ несколько тысяч мариупольцев – советник мэра

Советник мэра заявил, что мариупольцы были лишены паспортов

Вывезенным мариупольцам выдали бумажки, которые обязывают находиться в определенном городе РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты вывезли несколько тысяч мариупольцев под видом "эвакуации" в Новоазовске.

Об этом сообщил в Facebook советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Что произошло

"Вчера мы получили информацию, на подтверждение которой ушло много времени. Но да. Это правда. Из самого большого укрытия в спорткомплексе Терраспорт россияне принудительно депортировали украинских граждан в Россию. Несколько тысяч мариупольцев под видом "эвакуации" были вывезены оккупантами в Новоазовск", – написал он.

По словам Андрющенко, после фильтрационных мероприятий мариупольцы были лишены паспортов Украины, перевезены в Таганрог и оттуда железнодорожным транспортом отправлены по разным городам России.

"Нашим людям выданы бумажки, которые обязывают находиться в определенном городе. Фактически без права его оставить менее 2 лет с обязательством трудоустройства на указанное место работы. Полная калька гастарбайтеров нацистов времен Второй мировой", – заявил советник.

Он также отметил, что это еще одно вопиющее преступление России, о котором должен знать весь мир.

Напомним, на днях в город Каменское начали прибывать переселенцы из оккупированного Мариуполя. Их расселяют на базах отдыха и в профилакториях: там обустроили множество мест.

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