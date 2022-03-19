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После победы Мариуполь превратится в жемчужину Украины – Нефедова

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19 марта, 21:02
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Крупные предприятия города обязательно его отстроят, отметила директор швейной фабрики "Марита"
Мариуполь после победы обязательно станет жемчужиной Украины, уверена Инна Нефедова
Мариуполь после победы обязательно станет жемчужиной Украины, уверена Инна Нефедова / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация в Мариуполе очень тяжелая, но победа обязательно будет за Украиной, и тогда крупные предприятия, работающие в городе, обязательно его отстроят. В этом уверена директор швейной фабрики "Марита", входящей в группу "Метинвест", Инна Нефедова.

"Ситуация в городе тяжелая, но мы не сомневаемся в победе. За неделю до начала в Мариуполь приезжали Ринат Ахметов и Вадим Новинский, мы планировали развитие города. Я уверена, что после победы Ринат Ахметов сделает все, чтобы превратить Мариуполь в жемчужину Украины. Мы все вернемся, чтобы восстанавливать наш любимый город", – отметила Нефедова.

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Она также рассказала, что перед войной фабрика отшила большую партию теплой одежды, которая в итоге понадобилась жителям города, прячущимся в бомбоубежищах металлургических предприятиях Метинвест.

"В этих бомбоубедищах жили не только сотрудники Метинвеста, но и местные жители. Мы одевали всех людей в эти утеплённые костюмы. Организовали питание на фабрике, готовили на кострах. То есть, люди были одеты, обуты и накормлены", – сказала Нефедова.

Напомним, компания "Метинвест" обустроила в городах присутствия уже 5500 мест для переселенцев из горячих точек Украины. А в Запорожье прибыли первые 80 тонн гуманитарной помощи из польского хаба, организованного компанией: после сортировки эта помощь отправится в города, где она нужна больше всего.

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