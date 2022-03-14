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"Метинвест" обустроит 5,5 тыс. беженцев из горячих точек Украины

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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14 марта, 12:36
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Колонны с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами уже сформированы в Запорожье
Беженцев будут принимать в нескольких городах / Коллаж "Сегодня"
Беженцев будут принимать в нескольких городах / Коллаж "Сегодня"

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского обустраивает убежища для беженцев из самых горячих точек Украины, в частности, из Мариуполя. Беженцев будут принимать на базах отдыха, в санаториях, профилакториях и общежитиях в Запорожье, Кривом Роге, Каменском и Покровске.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Для людей обустроят около 5500 спальных мест. Волонтеры "Метинвеста" собрали одеяла, подушки, белье и другие необходимые вещи. Также компания закупает матрасы. Созданы условия для приготовления еды и есть товары первой необходимости – питьевая вода, пищевые продукты и лекарства.

Группа
Группа "Метинвест" закупила матрасы. Фото: пресс-служба компании

С внутренними переселенцами на местах будут при необходимости работать психологи и врачи.

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Волонтеры
Волонтеры "Метинвеста" собрали все необходимые вещи. Фото: пресс-служба компании

Нужно ждать "зеленый коридор"

Колонны с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами уже сформированы в Запорожье и ждут открытия "зеленого коридора" в Мариуполь.

"Мы верим, что здравый смысл проснется у нашего врага и гуманитарные коридоры будут работать. Люди очень ждут помощи в городах, где уже более недели идут непрерывные обстрелы. Мариуполь сегодня просто гибнет без еды и воды. Мы готовы помочь. Мы знаем, как, и главное, нам есть чем помочь. Надеемся, что эта ужасная ситуация в ближайшие часы будет решена, и мы сможем спасти людей", – говорит генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженко.

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