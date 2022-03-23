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Оккупанты ударили по жилым домам в Рубежном, погибли дети

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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23 марта, 09:54
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Враг не останавливается и продолжает целиться по мирным жителям
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Рубежном Луганской области российские оккупанты обстреляли жилую многоэтажку, погибли три человека, в том числе двое детей.

Об этом 23 марта сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Трагедия произошла вечером, когда армия РФ усилила обстрелы. Около 20:00 враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были найдены трое погибших, двое из них дети. Враг не останавливается и продолжает настойчиво целиться по мирным жителям. Сегодня еще раз мир узнает, что так называемый "русский мир" – это смерть маленьких детишек", – пишет Гайдай.

Он также подчеркнул, что идет постепенное уничтожение инфраструктурных объектов Луганщины:

"При этом в последние дни россияне бьют по нашим предприятиям прицельно, почти безошибочно. Поэтому будьте очень внимательны: если встречаете на улице человека, похожего на наводчика или корректировщика, – сообщайте в полицию или военным. Ваша смелость спасет жизнь многих".

Как сообщает Telegram-канал "Украина 24", Россия убила уже 121 ребенка в Украине. Ранения разной степени тяжести получили 167 детей.

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Вопиющие военные преступления России против детей

Бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба привел в Facebook примеры вопиющих военных преступлений России против детей:

  • в Мариуполе путинские оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы с детьми – всего пострадало по меньшей мере 10 детей, некоторые из них в тяжелом состоянии.
  • в Харьковской области военные РФ танком расстреляли машину с семьей – девочка 9 лет и ее родители погибли, парень 17 лет получил сильные ранения. Семья пыталась эвакуироваться, повесив белый флаг на свой автомобиль;
  • в Харьковской оласти оккупанты разбомбили ракетами дальнего действия школу, детский сад и частные дома;
  • в Северодонецке оккупанты обстреляли детскую больницу, в результате чего произошел большой пожар.

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