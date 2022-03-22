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Преступления против человечности: РФ наносит в Украине удары кассетными и фосфорными бомбами

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22 марта, 17:48
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Использование определенных видов оружия против мирного населения нарушает все четыре Женевские конвенции
Оккупанты продолжают обстреливать города Украины / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты продолжают обстреливать города Украины / Коллаж "Сегодня"

Российская армия продолжает обстреливать мирные города Украины и гражданские объекты из запрещенного оружия. Нарушения зафиксировали на Донбассе, а также в Киевской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Харьковской областях и Мариуполе.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Торнадо-С"

В Авдеевке Донецкой области был нанесен удар из российской системы залпового огня "Торнадо-С" (С – "Смерч"). Система предназначена для высокоточной бомбардировки военных укреплений и фортификационных сооружений.

"В городе от таких снарядов пострадали жилые дома. Они полностью разрушены", - утверждает Людмила Денисова.

"Искандер" и "Калибр"

В Киевской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Харьковской областях, а также в Мариуполе оккупантами выпущены уже сотни ракет "Искандер" и "Калибр". Они были с кассетными боевыми частями для максимальной площади поражения.

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"Такие тяжелые ракеты наносят огромные по площади поражения", – добавила Людмила Денисова.

Фосфорные боеприпасы

В Краматорске оккупанты применили фосфорные боеприпасы вчера, 21 марта. Они могут вызвать тяжелые и болезненные увечья, химические ожоги, поражения костей и костного мозга, а также спровоцировать медленную и болезненную смерть.

"Использование таких видов оружия войсками врага против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением всех четырех Женевских конвенций 1949 года", - утверждает Людмила Денисова.

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Оккупанты обстреляли Рубежное и Северодонецк, погибли мирные жители

В Северодонецке и Рубежном Луганской области россияне разрушили более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры за ночь. Оккупанты стреляли по мирным жителям из артиллерии и системы залпового огня. В результате два человека погибли, еще четверо ранено.

"За несколько недель россияне превратили эти два уютных, полных студенческой молодежи города почти в руины. Эти изверги открывают огонь по домам и объектам обеспечения жизнедеятельности. Такое впечатление, что им не нужны населенные пункты, цель россиян – разорить Северодонецк, Рубежное и наши другие города", - написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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