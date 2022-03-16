Минус семь самолетов РФ и раненые мирные: какая ситуация в Одесской области

Сейчас одесситы массово проходят учения по обращению с боевым оружием

Военные ВСУ контролируют ситуацию в Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня

Одесскую область обстреливают из ракет и артиллерии. За последние двое суток оккупанты ударили по четырем населенным пунктам, недалеко от Одессы.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Реклама

Уничтожение вражеских самолетов

По данным военных, обстрелы ведутся, чтобы понять, откуда работает ПВО. Во время ударов ранены два человека. Украинские военные сразу отомстили и уничтожили два истребителя. Они, как и катапультированные пилоты, уже на дне Черного моря. За время войны на счету Одесских военных уже 7 российских самолетов и один бронекатер.

Корабли РФ в море

Военные корабли остаются в Черном море, чтобы давить психологически, однако высадить десант – не решаются.

Есть большая угроза ракетных обстрелов.

Реклама

Подготовка одесситов

Активно работает и тыл. Одесситы массово проходят учения по обращению с боевым оружием. Это для того, чтобы иметь практические навыки для уничтожения врагов.

Пункты экстренной помощи

Медики ежедневно расширяют свои штабы. Обучают горожан первой помощи. В одном мобильном пункте экстренной помощи врачи самостоятельно сделали из подвала на 700 квадратов – госпиталь с операционной. Там есть автономное освещение и все необходимое для оказания первой помощи и оперативного вмешательства.

Ситуация в Украине 16 марта

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.

В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузлы Одесской области.

В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.

За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.

Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также: