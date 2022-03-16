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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Минус семь самолетов РФ и раненые мирные: какая ситуация в Одесской области

Диана Федотова Диана Федотова корреспондент Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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16 марта, 23:20
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Сейчас одесситы массово проходят учения по обращению с боевым оружием
Военные ВСУ контролируют ситуацию в Одессе
Военные ВСУ контролируют ситуацию в Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня

Одесскую область обстреливают из ракет и артиллерии. За последние двое суток оккупанты ударили по четырем населенным пунктам, недалеко от Одессы.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Уничтожение вражеских самолетов

По данным военных, обстрелы ведутся, чтобы понять, откуда работает ПВО. Во время ударов ранены два человека. Украинские военные сразу отомстили и уничтожили два истребителя. Они, как и катапультированные пилоты, уже на дне Черного моря. За время войны на счету Одесских военных уже 7 российских самолетов и один бронекатер.

Корабли РФ в море

Военные корабли остаются в Черном море, чтобы давить психологически, однако высадить десант – не решаются.

Есть большая угроза ракетных обстрелов.

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Подготовка одесситов

Активно работает и тыл. Одесситы массово проходят учения по обращению с боевым оружием. Это для того, чтобы иметь практические навыки для уничтожения врагов.

Пункты экстренной помощи

Медики ежедневно расширяют свои штабы. Обучают горожан первой помощи. В одном мобильном пункте экстренной помощи врачи самостоятельно сделали из подвала на 700 квадратов – госпиталь с операционной. Там есть автономное освещение и все необходимое для оказания первой помощи и оперативного вмешательства.

Ситуация в Украине 16 марта

  • Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.
  • В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузлы Одесской области.
  • В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.
  • За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.
  • Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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