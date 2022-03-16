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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Мінус сім літаків РФ та поранені мирні: яка ситуація в Одеській області

Діана Федотова Діана Федотова кореспондент Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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16 березня, 23:20
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Наразі одесити масово проходять навчання із поводження з бойовою зброєю
Військові ЗСУ контролюють ситуацію в Одесі
Військові ЗСУ контролюють ситуацію в Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні

Одеську область обстрілюють з ракет та артилерії. За останні дві доби окупанти вдарили по чотирьох населених пунктах, неподалік від Одеси.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Знищення ворожих літаків

За даними військових обстріли ведуться, аби зрозуміти, звідки працює ПВО. Під час ударів поранено двох людей. Українські військові одразу помстилися і знищили два винищувачі. Вони, як і катапультовані пілоти вже на дні Чорного моря. За час війни на рахунку Одеських військових вже 7 російських літаків та один бронекатер.

Кораблі РФ у морі

Військові кораблі залишаються у Чорному морі, аби тиснути психологічно, однак висадити десант – не наважуються.

Є велика загроза ракетних обстрілів.

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Підготовка одеситів

Активно працює і тил. Одесити масово проходять навчання із поводження з бойовою зброєю. Це для того, аби мати практичні навички для винищування ворогів.

Пункти екстреної допомоги

Медики щоденно розширюють свої штаби. Навчають містян першій допомозі. В одному мобільному пункту екстреної допомоги лікарі самотужки зробили із підвалу на 700 квадратів – шпиталь із операційною. Там є автономне освітлення та все необхідне для надання як першої допомоги так і для оперативного втручання.

Ситуація в Україні 16 березня

  • Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупанта зупинено на Миколаївському напрямку.
  • Вночі проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузли на Одещині.
  • У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою в Луганській області.
  • За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.
  • Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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