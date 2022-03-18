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Оккупанты обстреляли Рубежное и Северодонецк, погибли мирные жители

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18 марта, 08:00
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Российские военные ночью обстреляли мирных жителей, в жилых домах вспыхнули пожары, погибли минимум двое людей – какая ситуация в Луганской области
Оккупанты обстреливают Луганскую область
Оккупанты обстреливают Луганскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

В Северодонецке и Рубежном Луганской области россияне разрушили более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры за ночь. Оккупанты стреляли по мирным жителям из артиллерии и системы залпового огня. В результате два человека погибли, еще четверо ранены.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"За несколько недель россияне превратили эти два уютных, полных студенческой молодежи, города почти в руины. Эти изверги открывают огонь по домам и объектам обеспечения жизнедеятельности. Такое впечатление, что им не нужны населенные пункты, цель россиян – разорить Северодонецк, Рубежное и наши другие города", - написал он.

Вечером 17 марта враг обстрелял "Градами" старые районы Северодонецка. Повреждены или разрушены шесть инфраструктурных объектов, два дома и гаражи. В результате обстрелов двое мирных жителей погибли, еще четверо ранены. В некоторых домах недалеко от обстрелов нет газа и воды.

Сложная ситуация и в Рубежном, который отбивает атаки врага из последних сил. За ночь пылали 10 домов и магазин. Есть двое раненых.

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В 5 утра российские оккупанты вновь открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Привилью. Число жертв и разрушений уточняется.

Ситуация в Луганской области

  • Враг оккупировал примерно 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать российское телевидение, чтобы распространять российскую пропаганду и фейки.
  • Ранее в Рубежном враг разрушил интернат для детей с нарушением зрения "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека.
  • Военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на грани человеческих сил 24/7, спасая людей. Во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи.
  • В Луганской области есть населенные пункты, где нет света, воды и газа. Большая часть региона отключена от мобильной связи."Должен констатировать факт, что вся инфраструктура разрушена настолько критично, что она уже не подлежит ремонту. Уже нечего ремонтировать" , – сказал Гайдай.

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