Оккупанты обстреляли Рубежное и Северодонецк, погибли мирные жители

В Северодонецке и Рубежном Луганской области россияне разрушили более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры за ночь. Оккупанты стреляли по мирным жителям из артиллерии и системы залпового огня. В результате два человека погибли, еще четверо ранены.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"За несколько недель россияне превратили эти два уютных, полных студенческой молодежи, города почти в руины. Эти изверги открывают огонь по домам и объектам обеспечения жизнедеятельности. Такое впечатление, что им не нужны населенные пункты, цель россиян – разорить Северодонецк, Рубежное и наши другие города", - написал он.
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Вечером 17 марта враг обстрелял "Градами" старые районы Северодонецка. Повреждены или разрушены шесть инфраструктурных объектов, два дома и гаражи. В результате обстрелов двое мирных жителей погибли, еще четверо ранены. В некоторых домах недалеко от обстрелов нет газа и воды.
Сложная ситуация и в Рубежном, который отбивает атаки врага из последних сил. За ночь пылали 10 домов и магазин. Есть двое раненых.
В 5 утра российские оккупанты вновь открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Привилью. Число жертв и разрушений уточняется.
Ситуация в Луганской области
- Враг оккупировал примерно 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать российское телевидение, чтобы распространять российскую пропаганду и фейки.
- Ранее в Рубежном враг разрушил интернат для детей с нарушением зрения "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека.
- Военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на грани человеческих сил 24/7, спасая людей. Во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи.
- В Луганской области есть населенные пункты, где нет света, воды и газа. Большая часть региона отключена от мобильной связи."Должен констатировать факт, что вся инфраструктура разрушена настолько критично, что она уже не подлежит ремонту. Уже нечего ремонтировать" , – сказал Гайдай.