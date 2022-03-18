Окупанти обстріляли Рубіжне та Сєвєродонецьк, загинули мирні жителі

Російські військові вночі обстріляли мирних жителів, у житлових будинках спалахнули пожежі, загинули щонайменше двоє людей – яка ситуація на Луганщині

Окупанти обстрілюють Луганську область / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сєвєродонецьку та Рубіжному Луганської області росіяни зруйнували понад 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури за ніч. Окупанти стріляли у мирних жителів з артилерії та системи залпового вогню. У результаті двоє людей загинули, ще четверо поранені.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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"За декілька тижнів росіяни перетворили ці два затишні, сповнені студентської молоді, міста майже на руїни. Ці нелюди відкривають вогонь по будинках та об’єктах забезпечення життєдіяльності. Таке враження, що їм не потрібні населені пункти, ціль росіян – спустошити Сєвєродонецьк, Рубіжне та наші інші міста", – написав він.

Увечері 17 березня ворог обстріляв "Градами" старі райони Сєвєродонецька. Пошкоджено або зруйновано шість інфраструктурних об'єктів, два будинки та гаражі. Внаслідок обстрілу двоє мирних жителів загинули, ще четверо поранені. У деяких будинках недалеко від обстрілів немає газу та води.

Складна ситуація і у Рубіжному, який відбиває атаки ворога з останніх сил. За ніч палали 10 будинків та магазин. Є двоє поранених.

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О 5-й ранку російські окупанти знову відкрили вогонь по Сєвєродонецьку, Кремінній, Привіллю. Кількість жертв та руйнувань уточнюється.

Ситуація у Луганській області