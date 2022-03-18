Окупанти обстріляли Рубіжне та Сєвєродонецьк, загинули мирні жителі

У Сєвєродонецьку та Рубіжному Луганської області росіяни зруйнували понад 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури за ніч. Окупанти стріляли у мирних жителів з артилерії та системи залпового вогню. У результаті двоє людей загинули, ще четверо поранені.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"За декілька тижнів росіяни перетворили ці два затишні, сповнені студентської молоді, міста майже на руїни. Ці нелюди відкривають вогонь по будинках та об’єктах забезпечення життєдіяльності. Таке враження, що їм не потрібні населені пункти, ціль росіян – спустошити Сєвєродонецьк, Рубіжне та наші інші міста", – написав він.
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Увечері 17 березня ворог обстріляв "Градами" старі райони Сєвєродонецька. Пошкоджено або зруйновано шість інфраструктурних об'єктів, два будинки та гаражі. Внаслідок обстрілу двоє мирних жителів загинули, ще четверо поранені. У деяких будинках недалеко від обстрілів немає газу та води.
Складна ситуація і у Рубіжному, який відбиває атаки ворога з останніх сил. За ніч палали 10 будинків та магазин. Є двоє поранених.
О 5-й ранку російські окупанти знову відкрили вогонь по Сєвєродонецьку, Кремінній, Привіллю. Кількість жертв та руйнувань уточнюється.
Ситуація у Луганській області
- Ворог окупував приблизно 70% території Луганської області. Там уже починають підключати російське телебачення, щоб поширювати російську пропаганду та фейки.
- Раніше у Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з порушенням зору "Кришталик", міську лікарню та три школи. Загинуло четверо людей.
- Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських сил 24/7, рятуючи людей. В усіх населених пунктах області організовано доставку технічної води та гуманітарної допомоги.
- У Луганській області є населені пункти, де немає світла, води та газу. Більшість регіону відключено від мобільного зв'язку. "Маємо констатувати факт, що вся інфраструктура зруйнована настільки критично, що вона вже не підлягає ремонту. Уже нічого ремонтувати" – сказав Гайдай.