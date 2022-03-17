Город в огне. Оккупанты устроили ад в Рубежном – Гайдай

Российские войска всю ночь палили по Рубежному, горели дома местных жителей – в городе проводят эвакуацию, но оккупанты мешают людям спастись

Оккупанты продолжают палить по Рубежному / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в ночь с 16 на 17 марта устроили в Рубежном Луганской области ад, обстрелы продолжались всю ночь. В результате повреждено не менее 27 домов, в некоторых районах пылали целые улицы.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Еще минимум пять возгораний произошло в Попасной, одно – в Северодонецке. Данные о пострадавших и погибших пока уточняют.

"У горожан и селян гибнут родные, горят дома. Впрочем, российская армия продолжает целенаправленно обстреливать мирных жителей, которым даже не дают возможности выехать безопасно. На днях мы видели, как был открыт огонь по автобусам с беженцами в Рубежном, вчера – в направлении Мариуполя. Едва удалось вывезти женщин и детей из Попасной", - сказал Гайдай.

Он уточнил, что оккупанты не дают людям возможности оставаться дома, потому что жить уже негде. Сейчас власти стараются эвакуировать как можно большее количество жителей области.

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