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Руйнування та замінована лікарня: яка ситуація у звільненому від окупантів Тростянці

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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27 березня, 08:17
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В даний час у місті перебувають десятки одиниць спаленої техніки, а також там немає світла, зв'язку та води
У місті десятки одиниць спаленої техніки
У місті десятки одиниць спаленої техніки / Фото: Колаж: Сьогодні

У звільненому від окупантів Тростянці Сумської області заміновано лікарню та великі руйнування. До міста направили колону з гуманітарним вантажем. У Тростянці є поранені люди, але точних даних про їхню кількість поки що немає.

Про це повідомив журналістам перший заступник голови ОВА Тарас Савченко.

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"Ми побачили величезні руйнування. Ми побачили десятки одиниць спаленої техніки, як цивільної, так і військової. Повна відсутність будь-яких комунікацій, зокрема зв'язку, світла, води... Ситуація жахлива. Останніми днями була під обстрілом лікарня, вона замінована", – сказав чиновник.

За дорученням голови ОВА Дмитра Живицького сформували та направили до Тростянця колону з гуманітарним вантажем – це продукти, товари для маленьких дітей, дитяче харчування, медикаменти першої необхідності, засоби гігієни.

Чиновник також зазначив, що точних даних щодо кількості поранених немає, тому що з містом відсутній зв'язок.

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"Достовірно відомо, що окремих поранених вивозили на Полтавщину... Деякі поранені перебувають безпосередньо вдома або у родичів", – сказав Савченко.

За його словами, ДСНС сьогодні, 27 березня, з'ясовуватиме конкретні адреси людей, які поранені і потребують допомоги.

"Будуть чергові гуманітарні вантажі, у тому числі будуть направлятися туди додаткові карети швидкої допомоги, і таким чином ми евакуюватимемо поранених до Сум, а також до Охтирки та найближчих населених пунктів, де їм можуть надати кваліфіковану допомогу", – сказав перший заступник голови ОВА.

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ЗСУ звільнили Тростянець від російських окупантів

Українські військові звільнили Тростянець у Сумській області, окупанти тікали з міста, кидаючи зброю, техніку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє 93-тя ОМБр "Холодний Яр".

"Силами 93-ї бригади "Холодний Яр", за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів, місто Тростянець Сумської області звільнили від російських окупаційних військ. Холодноярцям вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще в перші дні оборони Охтирки та боїв за Тростянець цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади.

Російські військові, зазнавши невдач, змушені були залишати озброєння, техніку та боєприпаси і втекти з міста.

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