ЗСУ звільняють Тростянець

Сотні одиниць техніки окупантів зайшли до міста 9 березня та стріляли у приватні будинки

У місті продовжуються бої / Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України звільняють місто ТростянецьСумської області від російської армії сьогодні, 25 березня.

Про це повідомляє мер міста Юрій Бова.

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"Тростянець звільняють від окупантів!" – йдеться у повідомленні.

Ситуація у місті

Сотні одиниць російської військової техніки прибули до міста Тростянця Сумської області. Танки стояли посеред міста, хаотично стріляли по житловому сектору. Поцілили на територію колишнього заводу. На місці загинуло троє, включаючи підлітка 14 років.

Також у Тростянці російські окупанти били з артилерії, а ЗСУ продовжували бити ворогів Місцевих жителів попросили закрити вікна та спуститися в укриття.

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Жінки народжували дітей прямо вдома, бо не мають жодної можливості дістатися до лікарні. Крім того, вночі у Тростянці спалахнула пожежа, яку неможливо загасити.

"Окупанти не дають пожежникам дістатися місця горіння і загасити його", – написала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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