Разрушения и заминированная больница: какая ситуация в освобожденном от оккупантов Тростянце

В настоящее время в городе находятся десятки единиц сожженной техники, а также там нет света, связи и воды

В городе десятки единиц сожженной техники / Фото: Коллаж: Сегодня

В освобожденном от оккупантов Тростянце Сумской области заминирована больница и большие разрушения. В город направили колонну с гуманитарным грузом. В Тростянце есть раненые люди, но точных данных об их количестве пока еще нет.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя ОВА Тарас Савченко.

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"Мы увидели огромные разрушения. Мы увидели десятки единиц сожженной техники, как гражданской, так и военной. Полное отсутствие каких-либо коммуникаций, в том числе связи, света, воды... Ситуация ужасная. В последние дни была под обстрелом больница, она заминирована", – сказал чиновник.

По поручению главы ОВА Дмитрия Живицкого сформировали и направили ​​в Тростянец колонну с гуманитарным грузом – это продукты, товары для маленьких детей, детское питание, медикаменты первой необходимости, средства гигиены.

Чиновник также отметил, что точных данных о количестве раненых нет, потому что с городом отсутствует связь.

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"Достоверно известно, что отдельных раненых вывозили на Полтавщину... Некоторые раненые находятся непосредственно дома или у родственников", - сказал Савченко.

По его словам, ГСЧС сегодня, 27 марта, будет выяснять конкретные адреса людей, которые ранены и нуждаются в помощи.

"Будут очередные гуманитарные грузы, в том числе будут направляться туда дополнительные кареты скорой помощи, и таким образом мы будем эвакуировать раненых в Сумы, а также в Ахтырку и ближайшие населенные пункты, где им могут предоставить квалифицированную помощь", – сказал первый заместитель председателя ОВА.

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ВСУ освободили Тростянец от российских оккупантов

Украинские военные освободили Тростянец в Сумской области, оккупанты убегали из города, бросая оружие, технику. Об этом на своей странице в Facebook сообщает 93-я ОМБр "Холодний Яр".

"Силами 93-й бригады "Холодный Яр", с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск. Холодноярцам удалось изгнать с места "элиту" русских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады.

Российские военные, потерпев неудачи, вынуждены были оставлять вооружение, технику и боеприпасы и бежать из города.

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