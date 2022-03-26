ВСУ освободили Тростянец от российских оккупантов

Украинские военные выгнали из города российские сухопутные войска – Кантемировскую танковую дивизию

ВСУ отбили у оккупантов еще один город / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные освободили Тростянец в Сумской области, оккупанты убегали из города бросая оружие, технику. Об этом на своей странице в Facebook сообщает 93-тя ОМБр Холодний Яр.

Фото facebook.com/ 93-тя ОМБр Холодний Яр

"Сегодня силами 93 бригады "Холодный Яр", с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск. Холодноярцам удалось изгнать с места "элиту" русских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию", – говорится в сообщении.

Фото facebook.com/ 93-тя ОМБр Холодний Яр

Отмечается, что еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады.

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Фото facebook.com/ 93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото facebook.com/ 93-тя ОМБр Холодний Яр

Российские военные потерпев неудачи вынуждены были оставлять вооружение, технику и боеприпасы и бежать из города.

Ситуация в городе

Сотни единиц русской военной техники прибыли в город Тростянец Сумской области. Танки стояли посреди города, хаотично стреляли по жилому сектору. Попали на территорию бывшего завода. На месте погибли трое, включая подростка 14 лет.

Также в Тростянце российские оккупанты били из артиллерии, а ВСУ продолжали бить врагов. Местных жителей попросили закрыть окна и спуститься в укрытие.

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Женщины рожали детей прямо дома, потому что не имеют никакой возможности добраться до больницы. Кроме того, ночью в Тростянце вспыхнул пожар, который невозможно потушить.

"Оккупанты не дают пожарным добраться до места горения и потушить его", – написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

25 марта украинские военные начали освобождать город от российских захватчиков.