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ВСУ освобождают Тростянец

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25 марта, 19:12
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Сотни единиц техники оккупантов зашли в город 9 марта и стреляли в частные дома
В городе продолжаются бои / Коллаж "Сегодня"
В городе продолжаются бои / Коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины освобождают город Тростянец Сумской области от российской армии сегодня, 25 марта.

Об этом сообщает мэр города Юрий Бова.

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"Тростянец освобождают от оккупантов!" – говорится в сообщении.

Ситуация в городе

Сотни единиц русской военной техники прибыли в город Тростянец Сумской области. Танки стояли посреди города, хаотично стреляли по жилому сектору. Попали на территорию бывшего завода. На месте погибли трое, включая подростка 14 лет.

Также в Тростянце российские оккупанты били из артиллерии, а ВСУ продолжали бить врагов. Местных жителей попросили закрыть окна и спуститься в укрытие.

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Женщины рожали детей прямо дома, потому что не имеют никакой возможности добраться до больницы. Кроме того, ночью в Тростянце вспыхнул пожар, который невозможно потушить.

"Оккупанты не дают пожарным добраться до места горения и потушить его", – написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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