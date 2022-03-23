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Рожают дома и не могут похоронить покойников: враги издеваются над оккупированным Тростянцом

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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23 марта, 20:10
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Продолжаются бои за город, медучреждение неоднократно обстреливали российские войска
Женщины вынуждены рожать детей дома. Фото: коллаж "Сегодня"
Женщины вынуждены рожать детей дома. Фото: коллаж "Сегодня"

Во временно оккупированном городе Тростянец Сумской области женщины рожают детей прямо дома, потому что не имеют никакой возможности добраться до больницы.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, оккупанты угнали последний автомобиль экстренной медицинской помощи. Теперь физически невозможно оказывать медпомощь людям, которые не могут добраться до больницы самостоятельно.

Кроме того, ночью в Тростянце вспыхнул пожар, который невозможно потушить.

"Оккупанты не дают пожарным добраться до места горения и потушить его", – написала Денисова.

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Также продолжается террор по селам Краснопольской громады Сумской области. Оккупанты ходят по домам, забирают мобильные телефоны, вещи и продукты, занимают школы, дома, выгоняют людей прямо на улицу.

Омбудсмен говорит, что захватчики заставляют людей пешком идти в Россию, но местные отказываются под угрозой расправы.

Кроме того, по данным корреспондента "Сегодня" Олеси Боровик, город сейчас на пороге экокатастрофы. Оккупанты поставили блокпост на кладбище и не дают хоронить людей. В том числе и своих коллег не хоронят. Тела не умещаются в морге, потому хранятся на улице.

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Ранее мы сообщали, что сотни единиц русской военной техники прибыли в город Тростянец Сумской области. Танки стоят посреди города, хаотично стреляют по жилому сектору. Попали на территорию бывшего завода. На месте погибли трое, включая подростка 14 лет.

Также напомним, в Тростянце Сумской области российские оккупанты бьют из артиллерии, а ВСУ продолжают бить врагов. Местных жителей попросили закрыть окна и спуститься в укрытие.

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