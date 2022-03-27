ЗСУ ліквідували вже 16600 окупантів та знищили 582 танки армії РФ – Генштаб

Російські військові продовжують зазнавати величезних втрат в Україні, крім особового складу знищено багато техніки загарбників

Генштаб оприлюднив зведення про втрати окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 26 березня, російські війська, що вторглися в Україну місяць тому, втратили крім особового складу ще багато техніки. Українські військові продовжують витісняти ворога із території нашої країни.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу Збройних сил України на сторінці у Facebook .

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.03 орієнтовно склали :

особового складу – близько 16600 осіб,

танків – 582 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1664 од.,

артилерійських систем – 294 од.,

РСЗВ – 93 од.,

засоби ППО – 52 од.,

літаків – 121 од.,

вертольотів – 127 од.,

автомобільної техніки – 1144 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерн із ПММ – 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56,

спеціальна техніка – 21

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Війна України. Ситуація на 27 березня