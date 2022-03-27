ЗСУ ліквідували вже 16600 окупантів та знищили 582 танки армії РФ – Генштаб

Минулої доби, 26 березня, російські війська, що вторглися в Україну місяць тому, втратили крім особового складу ще багато техніки. Українські військові продовжують витісняти ворога із території нашої країни.
Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу Збройних сил України на сторінці у Facebook .
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.03 орієнтовно склали :
Далі по темі
- особового складу – близько 16600 осіб,
- танків – 582 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1664 од.,
- артилерійських систем – 294 од.,
- РСЗВ – 93 од.,
- засоби ППО – 52 од.,
- літаків – 121 од.,
- вертольотів – 127 од.,
- автомобільної техніки – 1144 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерн із ПММ – 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56,
- спеціальна техніка – 21
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Війна України. Ситуація на 27 березня
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