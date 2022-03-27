ВСУ ликвидировали уже 16600 оккупантов и уничтожили 582 танка армии РФ – Генштаб

Российские военные продолжают нести огромные потери в Украине, кроме личного состава уничтожено много техники захватчиков

Генштаб обнародовал сводку по потерям оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 26 марта, российские войска, вторгшиеся в Украину месяц назад, потеряли кроме личного состава еще много техники. Украинские военные продолжают вытеснять врага с территории нашей страны.

Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

Реклама

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 16600 человек,

танков – 582 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1664 ед,

артиллерийских систем – 294 ед,

РСЗО – 93 ед,

средства ПВО – 52 ед,

самолетов – 121 ед,

вертолетов – 127 ед,

автомобильной техники – 1144 ед,

корабли /катера – 7 ед,

цистерн с ГСМ – 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,

специальная техника – 21

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война в Украине. Ситуация на 27 марта