Глава "Фрайкора" Георгий Тарасенко погиб в бою под Харьковом

В 2014 году в возрасте 17 лет украинский боец отправился на фронт защищать Украину, а спустя несколько лет создал добровольческое подразделение

Георгий Тарасенко погиб, защищая Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области в боях с российскими оккупантами погиб лидер и командир добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко. До полномасштабной войны он участвовал в боях на Донбассе, а теперь защищал Харьковскую область.

Об этом сообщил активист Вадим Поздняков в Facebook.

Реклама

"В бою, обороняя родную Харьковщину, погиб лидер и командир Добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко. Жора всегда пытался вписаться за все правильные украиноцентрические темы в Харькове", – написал он.

На странице "Праві з Харкова" уточнили, что Георгий проводил со сослуживцами контрнаступление на позиции врага, он шел первым в составе боевой группы.

Что известно о главе "Фрайкора"

"Георгий был националистом всю жизнь: в националистическом движении с Домайдановских времен, участник Революции Достоинства, противостоял "русской весне" в Харькове, в 2014 году в 17-летнем возрасте Георгий отправился на фронт", - описывают его сослуживцы.

Реклама

Георгий Тарасенко. Фото из Facebook

В 2017 году Тарасенко создал и возглавил добровольческое подразделение и одноименную организацию. Под его командованием военные совершили 7 боевых ротаций на Донбасс и защищали Харьков с первого дня войны.

"Мы становились как организация и подразделение благодаря его руководству. Несмотря на эту тяжелую потерю, наше подразделение продолжает выполнять боевые задачи, наша организация продолжит дело Георгия", - написали на странице "Фрайкора".