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Окупанти організовують викрадення дітей в Україні

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24 березня, 20:51
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Особи, які погодилися працювати на загарбників, викрали дітей у мешканця одного з міст Харківської області
Російські окупанти крадуть дітей у нашій країні. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти крадуть дітей у нашій країні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні російські окупанти організовують викрадення дітей. Також вороги тероризують місцевих мешканців.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Деталі

На частині Харківської області, яку зайняли російські війська, щоб тероризувати місцевих жителів, загарбники схиляють колаборантів до кіднепінгу (викрадення дітей – Ред.).

Як стало відомо, особи, які погодилися працювати на загарбників, викрали дітей у мешканця одного з міст Харківської області. Загарбникам донесли, що чоловік має зброю, зібрану на місцях бойових дій. Окупанти відправили місцевих колаборантів розібратися.

"Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням з російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного онука", – зазначили у Держприкордонслужбі.

У підсумку чоловіка почали шантажувати по телефону. Він зізнався, що справді знайшов попід дорогою один автомат, який готовий віддати за дітей. Ворожі посіпаки відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина, або доведеться домовлятися.

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"Цей приклад – черговий доказ, що росія зневажає правила ведення війни та грубо порушує норми Міжнародного права, а злочини, які вчиняє Російська Федерація, співмірні зі злочинами Гітлера", – додали у відомстві.

Викрадають людей та змушують їздити з білими прапорами. Що творять окупанти на Херсонщині

У Херсонській області почастішали випадки викрадення людей. Російські окупанти беруть у полон місцевих чиновників, активістів, журналістів, військових та членів їхніх сімей. Про це повідомила кореспондентка в загальному ефірі телеканалів.

Крім викрадення секретаря Новокаховської міськради Дмитра Васильєва, відомо про ще шість подібних випадків. Окупанти відпустили мера Скадовська Олександра Яковлєва, нині він продовжує роботу. Проте про долю секретаря Скадовської міськради Юрія Палюха нічого не відомо.

"Херсонська область у повній блокаді, неможливо виїхати у будь-якому напрямку, крім тимчасово окупованого Криму. Люди намагаються дочекатися "зеленого коридору", щоб виїхати на мирну територію України. У нас немає продуктів, продовольства, особливі проблеми з медикаментами", – сказала журналістка.

Окупанти намагаються задобрити місцевих жителів за допомогою "гуманітарної допомоги", але безуспішно. У Мережі вже поширюють відео, де люди беруть продукти у військових. Однак це масовка, привезена спеціально для сюжетів пропагандистів. Крім того, у соцмережах показали фото, як у транспорт окупантів сідає багато людей.

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Місцева влада просить мешканців не спілкуватися з окупантами і без потреби не виходити на вулицю. У деяких районах військові РФ патрулюють вулиці, обмежують рух та дозволяють авто їздити лише з білими прапорами. Таким чином вони хочуть створити ще один фейк – нібито місцеві не чинять опору.

Окупанти беруть у полон українців

Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон українських волонтерів і працівників міськради. Вони до кінця допомагали місцевим жителям під обстрілами. Коли військові РФ виїжджали, вони викинули паспорти людей та інші документи.

Того ж дня окупанти взяли в заручники українського рятувальника Олексія Данченка у місті Гостомелі Київської області, коли він евакуйовував мирних жителів.

Якщо ви стали свідком захоплення людини військовими РФ, звертайтесь:

  • Цілодобові лінії: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01
  • Електронна скринька: [email protected]

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