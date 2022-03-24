Окупанти організовують викрадення дітей в Україні

Особи, які погодилися працювати на загарбників, викрали дітей у мешканця одного з міст Харківської області

Російські окупанти крадуть дітей у нашій країні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні російські окупанти організовують викрадення дітей. Також вороги тероризують місцевих мешканців.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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На частині Харківської області, яку зайняли російські війська, щоб тероризувати місцевих жителів, загарбники схиляють колаборантів до кіднепінгу (викрадення дітей – Ред.).

Як стало відомо, особи, які погодилися працювати на загарбників, викрали дітей у мешканця одного з міст Харківської області. Загарбникам донесли, що чоловік має зброю, зібрану на місцях бойових дій. Окупанти відправили місцевих колаборантів розібратися.

"Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням з російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного онука", – зазначили у Держприкордонслужбі.

У підсумку чоловіка почали шантажувати по телефону. Він зізнався, що справді знайшов попід дорогою один автомат, який готовий віддати за дітей. Ворожі посіпаки відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина, або доведеться домовлятися.

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"Цей приклад – черговий доказ, що росія зневажає правила ведення війни та грубо порушує норми Міжнародного права, а злочини, які вчиняє Російська Федерація, співмірні зі злочинами Гітлера", – додали у відомстві.

Викрадають людей та змушують їздити з білими прапорами. Що творять окупанти на Херсонщині

У Херсонській області почастішали випадки викрадення людей. Російські окупанти беруть у полон місцевих чиновників, активістів, журналістів, військових та членів їхніх сімей. Про це повідомила кореспондентка в загальному ефірі телеканалів.

Крім викрадення секретаря Новокаховської міськради Дмитра Васильєва, відомо про ще шість подібних випадків. Окупанти відпустили мера Скадовська Олександра Яковлєва, нині він продовжує роботу. Проте про долю секретаря Скадовської міськради Юрія Палюха нічого не відомо.