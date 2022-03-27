Из Мариуполя в Донецк оккупанты вывезли детей без родителей

Некоторые люди проживают в школах оккупированного города

Оккупанты вывезли детей из Мариуполя/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты привезли из окруженного Мариуполя детей без родителей в оккупированный Донецк. Некоторых людей везут в Россию.

Об этом сообщает "Укринформ".

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"Так, в Донецке, в больнице им. Вишневского в Киевском районе, во втором инфекционном отделении находятся многие дети, которых привезли из Мариуполя. Дети без родителей. Нужно искать родителей и не игнорировать какое-либо объявление о поиске ребенка", — сообщила жительница Донецка.

Кроме того, в некоторых школах оккупированного города живут вывезенные из Мариуполя люди. Если у них нет родственников или желающих приютить в Донецке, мариупольцев оккупанты вывозят в российский Таганрог. У них забирают документы и телефоны, которые потом возвращают не всем.

Местные люди говорят, что люди, которых привезли из Мариуполя, "находятся в тяжелом психологическом состоянии, видно, что они измучены, обессилены и большей частью молчат".

В Балаклее оккупанты похитили мэра и чиновников горсовета

В Харьковской области русские войска похищают представителей власти. Все для того, чтобы оказать давление на украинское население.

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26 марта в Балаклее россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова. Также есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой. С ним и его семьей уже вторые сутки нет связи.

До сих пор находится в плену оккупантов председатель Циркуновской общины Николай Сикаленко.

"Россияне пытаются такими позорными действиями оказывать давление на украинское население. Но жители общин давно показали, что Харьковская область – это Украина!", – сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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