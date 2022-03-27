Оккупанты ударили по Красногоровке реактивными системами залпового огня "Торнадо-С"

В Донецкой области российские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram-канале.
Боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. Полиция оцепила опасный район. Взрывотехники полиции и ГСЧС обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы.
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"По предварительной информации, время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними – смертельно опасно. Призываем жителей города быть максимально осторожными и не приближаться к боеприпасам", – говорится в сообщении МВД.
Также сообщается, что в Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей в результате обращения с кассетными боеприпасами.
Ситуация в Украине 27 марта
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