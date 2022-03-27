ВСУ освободили два села в Запорожской области

Украинские военные обезвредили более 80 единиц живой силы врага

Оккупанты постоянно несут значительные потери. Коллаж "Сегодня"

ВСУ освободили два населенных пункта в Запорожской области – села Полтавка и Малиновка.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Facebook.

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Подробности

В результате успешной наступательной операции силами Мелитопольского батальона территориальной обороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края были полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе.

"Наши бойцы обезвредили более 80 единиц живой силы врага, несколько единиц бронетехники, захватили документы и оружие мотострелкового подразделения оккупантов", – говорится в сообщении.

Ситуация в городе

Украинские военные на Запорожском направлении уничтожили вертолет КА-52 российских оккупантов. Как отмечается, также нанесены повреждения еще одному такому же вертолету.

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Под Сумами поймали военных РФ, искавших дорогу домой

В Сумской области полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ.

В Роменском районе небезразличные жители одного из сел увидели в поле группу подозрительных лиц в военной форме. Они обратились в полицию.

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