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ВСУ сбили второй за день боевой вертолет оккупантов "Аллигатор": теперь на Запорожье

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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19 марта, 23:16
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Еще один КА-52 российских оккупантов был сбит в Киевской области
ВСУ уничтожили около 60 российских оккупантов.
ВСУ уничтожили около 60 российских оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные на Запорожском направлении уничтожили вертолет КА-52 российских оккупантов.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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Как отмечается, также нанесены повреждения еще одному такому же вертолету.

"Также ликвидировано около 60 российских оккупантов и несколько единиц бронетехники врага. Вместе победим!" – указали в командовании.

Минус один "Аллигатор" оккупантов под Киевом

Министерство обороны Украины сообщило, что теперь у оккупантов меньше на один разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор".

"Сегодня в Бучанском районе подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор"! Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер". Вместе к победе!", – говорится в сообщении.

Напомним, согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов противника.

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Трофеи Украины

  • Практически ежедневно наши защитники сбивают несколько вражеских летательных аппаратов. Иногда берут в плен российских летчиков. 7 марта был пойман пилот сбитого под Харьковом российского самолета. Им оказался заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшегося в Воронеже.
  • 18 марта на аэродроме в Чернобаевке, возле Херсона, силы ВСУ шестой раз подряд уничтожили авиационную технику оккупантов. Утром 19 марта в сети появились видеокадры, как по автомобильной дороге рашисты пытаются вывезти оставшиеся вертолеты в неизвестном направлении.
  • В Приморско-Ахтарском районе России похоронили командира авиационного звена Сергея Волынца, который бомбил мирных граждан в Украине, Грузии и Сирии, и погиб в нашей стране.

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