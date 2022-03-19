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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

ЗСУ збили другий за день бойовий гелікоптер окупантів "Алігатор": тепер на Запоріжжі

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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19 березня, 23:16
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Ще один КА-52 російських окупантів було збито в Київській області
ЗСУ знищили близько 60 російських окупантів.
ЗСУ знищили близько 60 російських окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові на Запорізькому напрямку знищили гелікоптер КА-52 російських окупантів.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Як зазначається, також нанесені пошкодження ще одному такому ж гелікоптеру.

"Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та декілька одиниць бронетехніки ворога. Разом переможемо!" – вказали в командуванні.

Мінус один "Алігатор" окупантів під Києвом

Міністерство оборони України повідомило, що тепер в окупантів менше на один розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".

"Сьогодні в Бучанському районі підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"! Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер". Разом до перемоги!", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня, ЗСУ знищили 95 літаків та 115 вертольотів противника.

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Трофеї України

  • Майже щодня наші захисники збивають кілька ворожих літальних апаратів. Іноді беруть у полон російських льотчиків. 7 березня був спійманий пілот збитого під Харковом російського літака. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, що дислокувався у Воронежі.
  • 18 березня на аеродромі в Чорнобаївці, біля Херсона, сили ЗСУ вшосте поспіль знищили авіаційну техніку окупантів. Вранці 19 березня в мережі з'явилися відеокадри, як автомобільною дорогою рашисти намагаються вивезти вертольоти, що залишилися, у невідомому напрямку.
  • У Приморсько-Охтарському районі Росії поховали командира авіаційної ланки Сергія Волинця, який бомбив мирних громадян в Україні, Грузії та Сирії та загинув у нашій країні.

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