ЗСУ звільнили два села у Запорізькій області

Українські військові знешкодили понад 80 одиниць живої сили ворога

Окупанти постійно зазнають значних втрат. Колаж "Сьогодні"

ЗСУ звільнили два населені пункти в Запорізькій області – села Полтавка та Малинівка.

Про це повідомляє Запорізька ОВА у Facebook.

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Деталі

Внаслідок успішної наступальної операції силами Мелітопольського батальйону територіальної оборони разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю було повністю звільнено від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляйполе.

"Наші бійці знешкодили понад 80 одиниць живої сили ворога, кілька одиниць бронетехніки, захопили документи та зброю мотострілецького підрозділу окупантів", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у місті

Українські військові на Запорізькому напрямку знищили вертоліт КА-52 російських окупантів. Як зазначається, також завдано пошкоджень ще одному такому ж гелікоптеру.

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