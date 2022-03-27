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З Маріуполя в Донецьк окупанти вивезли дітей без батьків

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27 березня, 05:40
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Деякі люди проживають у школах окупованого міста
Окупанти вивезли дітей з Маріуполя/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти вивезли дітей з Маріуполя/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти привезли з оточеного Маріуполя дітей без батьків в окупований Донецьк. Деяких людей везуть у Росію.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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"Так, у Донецьку, у лікарні ім. Вишневського у Київському районі, у другому інфекційному відділенні перебуває багато діток, яких привезли з Маріуполя. Діти без батьків. Потрібно шукати батьків та не ігнорувати будь-яке оголошення про пошук дитини", — повідомила мешканка Донецька.

Крім того, у деяких школах окупованого міста живуть вивезені з Маріуполя люди. Якщо у них немає родичів або охочих дати прихисток у Донецьку, маріупольців окупанти вивозять до російського Таганрога. У них забирають документи та телефон, які потім повертають не всім.

Місцеві люди кажуть, що люди, яких привезли з Маріуполя, "перебувають у тяжкому психологічному стані, видно, що вони змучені, знесилені та здебільшого мовчать".

У Балаклії окупанти викрали мера та чиновників міськради

У Харківській області російські війська викрадають представників влади. Все для того, щоб чинити тиск на українське населення.

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26 березня у Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Також є інформація, що затримано і міського голову Івана Столбового. З ним та його сім'єю вже другу добу немає зв'язку.

Досі перебуває у полоні окупантів голова Циркуновської громади Микола Сикаленко.

"Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення. Але мешканці громад давно показали, що Харківська область – це Україна!", – повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Старший лейтенант Дозірчий Дмитро. Здійснив подвиг вже в перший день війни, 24 лютого, поблизу міста Олешки Херсонської області. Ризикуючи життям, повів побратимів у відчайдушну атаку і прорвав оборону противника на мосту, забезпечивши вихід колон 59-ї ОМБР з оточення. За особисту мужність удостоєн звання Герой України.
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Олександр Подольський - сержант служби цивільного захисту ДСНС, пожежник. Рішуче кинувся у вогонь, намагаючись загасити пожежу у приватних будинках, прилеглих до ринку “Барабашово”, обстріляного окупантами. Рятуючи життя харків’ян, загинув сам - від уламків, викликаних новим обстрілом росіян.

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