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Окупанти відпустили мера Славутича, він виступив перед протестувальниками – відео

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26 березня, 12:33
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У Славутичі мер звільнився після викрадення військовими РФ та прийшов на мітинг проти загарбників – він звернувся до місцевих жителів
Фомічев звернувся до мешканців Славутича
Фомічев звернувся до мешканців Славутича / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Славутича Юрій Фомічев, якого раніше захопили російські окупанти, вже на волі. Він приєднався до акції протесту у місті та виступив перед місцевими жителями.

Відео його звернення опублікували у соцмережах.

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Глава міста заявив, що окупанти до обіду їздитимуть Славутичем, після чого мають покинути місто, залишити блокпост і більше не повертатися.

"Ми керуємо самі. Якщо комусь доведеться виїжджати за межі міста, ми погодимо, яка це буде процедура. Ми розуміємо тепер, що ми повинні спілкуватися з окупантами. Іншого виходу ми не маємо. У нас немає автоматів, кулеметів, ракет, танків, у нас є свої руки, мізки та серця. Це головне", – сказав він.

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Жителі Славутича вийшли на мітинг

У Славутич Київської області окупанти зайшли разом із військовою технікою. На головну площу міста одразу вийшли сотні мешканців. Вони принесли величезний прапор України, щоб показати, що війська РФ там не чекають. Окупанти вже захопили місцеву лікарню.

Незабаром окупанти почали намагатися розігнати людей – відкрили вогонь у повітря та використали світлошумові гранати. Але українців це не зупинило, їх стає дедалі більше на майдані.

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