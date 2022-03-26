До Славутич зайшла техніка окупантів, сотні людей вийшли на мітинг (відео)

Українці масово виходять на акцію протесту проти РФ, військові намагаються їх розігнати за допомогою зброї та світлошумових гранат, але безуспішно

У Славутичі протестують проти окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Славутич Київської області окупанти зайшли разом із військовою технікою. На головну площу міста одразу вийшли сотні мешканців. Вони принесли величезний прапор України, щоб показати, що війська РФ там не чекають. Окупанти вже захопили місцеву лікарню та викрали мера.

Відео з мітингу опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

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Техніку окупантів помітили на вулицях міста, вони проїжджали під будинками місцевих жителів. Військові РФ захопили місцеву лікарню.

Люди вийшли на вулиці з українськими прапорами та скандували "Славутич – це Україна", "Ганьба", "Україна – понад усе".

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Також протестувальники розгорнули величезний прапор на площі, його тримали кілька десятків людей. Вони співали гімну нашої країни.

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Незабаром окупанти почали намагатися розігнати людей – відкрили вогонь у повітря та використали світлошумові гранати. Але українців це не зупинило, їх стає дедалі більше на площі.

За останньою інформацією, мера міста Юрія Фомічева викрали загарбники. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу.

В Україні мітингують проти окупантів

20 березня у Херсоні, Каховці, Бердянську та Енергодарі українці вийшли на мітинги проти російських окупантів. Люди вимагали від військових РФ припинити викрадення людей, відпустити заручників і забиратися з їхніх міст.

У Херсоні окупанти не змогли протистояти людям, натовп відтіснив техніку РФ. У Бердянську окупанти застосували силу проти беззбройних людей. Одного чоловіка військові повалили на землю. Вони затримали близько 10 людей.

А в Енергодарі після мирного мітингу військові РФ спробували схопити кількох учасників та запхати їх у машину. Але сотні людей стали щільним муром і буквально врятували своїх земляків від полону. У відповідь військові почали стріляти у повітря та відступили.