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У Херсоні прогнали техніку, а в Енергодарі відбили затриманих. Як українці голими руками женуть РФ зі своїх міст

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20 березня, 16:20
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У чотирьох містах України беззбройні люди вийшли на акції протесту – окупанти відкрили вогонь та почали затримання, намагаючись усіх розігнати, але безуспішно
Українці протестують проти окупантів
Українці протестують проти окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні, Каховці, Бердянську та Енергодарі 20 березня українці вийшли на мітинги проти російських окупантів. Люди вимагають від військових РФ припинити викрадення людей, відпустити заручників і забиратися з їхніх міст.

Відео з акцій протесту публікують у соцмережах.

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Херсон

Сотні мешканців обласного центру вийшли на вулиці протестувати проти російських загарбників. Окупанти не змогли протистояти херсонцям, натовп людей відтіснив техніку РФ. На кадрах видно, як мітингувальники йдуть вулицею просто на вантажівки окупантів, а ті здають назад.

Бердянськ

Жителі Бердянська 20 березня організували черговий мітинг проти російських військових. Проте окупанти застосували силу проти беззбройних людей. На записі видно, як одного чоловіка військові повалили на землю, навколо перебувають протестувальники. Чутно, як голосно кричить жінка, судячи з її голосу, окупанти намагалися її затримати.

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Telegram-канал "Бердянськ новини" пише, що військові РФ відкрили вогонь, було кілька пострілів. Окупанти затримали близько 10 людей.

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Каховка

Сотні українців зібралися в Каховці на Херсонщині. Люди вмикали українські пісні та скандували "Одна, єдина, соборна Україна", "Слава Україні!", "Україна – понад усе!". Багато мітингувальників несли українські прапори.

Енергодар

Жителі Енергодара зібралися на мітинг з вимогою до окупантів – звільнити заступника мера Івана Самойдюка, якого захопили вороги. Там зібралися сотні людей з українськими прапорами, вони скандували "Слава Україні".

Проте вимоги людей окупанти проігнорували. Після мирного мітингу вони спробували захопити кількох учасників та запхати їх у машину. Але сотні людей стали щільною стіною і буквально врятували своїх земляків від полону. У відповідь військові почали стріляти у повітря та відступили.

Викрадення заступника мера Енергодара

Російські окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка. Поки що невідомо, у якому він стані й де перебуває.

"На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено!" – написав мер міста.

Крім того, окупанти почали фізичний та психологічний тиск на активних жителів Енергодара.

"Продовжують розшукувати тих енергодарців, у принциповій позиції яких вбачають для себе загрозу. Просимо депутатів, активістів та публічних енергодарців зараз зберігати максимальну обережність. Не відповідайте на незнайомі телефони, не розповідайте нікому про своє фактичне місцеперебування", – додав мер.

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