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В Славутич зашла техника оккупантов, сотни людей вышли на митинг (видео)

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26 марта, 10:35
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Украинцы массово выходят на акцию протеста против РФ, военные пытаются их разогнать с помощью оружия и светошумовых гранат, но безуспешно
В Славутиче протестуют против оккупантов
В Славутиче протестуют против оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Славутич Киевской области оккупанты зашли вместе с военной техникой. На главную площадь города сразу вышли сотни жителей. Они принесли огромный флаг Украины, чтобы показать, что войска РФ там не ждут. Оккупанты уже захватили местную больницу и похитили мэра.

Видео с митинга опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

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Технику оккупантов заметили на улицах города, они проезжали прямо под домами местных жителей. Военные РФ захватили местную больницу.

Люди вышли на улицы с украинскими флагами и скандировали "Славутич – це Україна", "Ганьба", "Україна – понад усе".

Также протестующие развернули огромный флаг на площади, его держали несколько десятков людей. Они пели гимн нашей страны.

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Вскоре оккупанты начали пытаться разогнать людей – открыли огонь в воздух и использовали светошумовые гранаты. Но украинцев это не остановило, их становится все больше на площади.

По последней информации, мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу.

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В Украине митингуют против оккупантов

20 марта в Херсоне, Каховке, Бердянске и Энергодаре украинцы вышли на митинги против российских оккупантов. Люди требовали от военных РФ прекратить похищения людей, отпустить заложников и убираться из их городов.

В Херсоне оккупанты не смогли противостоять людям, толпа оттеснила технику РФ. В Бердянске оккупанты применили силу против безоружных людей. Одного мужчину военные повалили на землю. Они задержали около 10 человек.

А в Энергодаре после мирного митинга военные РФ попытались схватить нескольких участников и запихнуть их в машину. Но сотни людей стали плотной стеной и буквально спасли своих земляков от плена. В ответ военные начали стрелять в воздух и отступили.

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Вертолеты Вертолеты
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Танки Танки
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ББМ ББМ
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Артиллерия Артиллерия
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Средства ПВО Средства ПВО
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РСЗО РСЗО
91
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Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
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