Снайпери обстрілюють Славутич: реакція МАГАТЕ

У місті проживають співробітники ЧАЕС, яка з 24 лютого перебуває за контролем окупантів

У МАГАТЕ прокоментували обстріл Славутича / Колаж "Сьогодні"

У Славутичі на Київщині людям заборонили пересуватися містом. Все через те, що у населеному пункті працюють снайпери. У МАГАТЕ стурбовані тим, що російські війська обстрілюють населений пункт, де мешкають співробітники ЧАЕС .

Обстріл міста

Славутицька міська рада попередив людей, що у місті працюють снайпери.

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"Терміново, всім забороняється пересуватися містом, у тому числі їздити на автомобілях. Працюють снайпери" , – йдеться у повідомленні.

Чи хочуть нашкодити персоналу ЧАЕС?

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі стурбований через обстріли російськими військами Славутича. У місті проживають співробітники ЧАЕС, яка з 24 лютого перебуває під контролем окупантів.

В українському регуляторі повідомили, що обстріл створює загрозу будинкам і сім'ям працівників, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку Чорнобильської АЕС.

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Окупанти риють окопи в "Рудому лісі" біля ЧАЕС

На окупованій території поблизу Чорнобильської АЕСросійські військові риють собі окопи. Також військовослужбовці скаржаться, що вони отримують опромінення, проте командування все одно кидає їх у бій.

"Прикинь, ми там (під Чорнобилем, – ред.) 2 тижні стояли, і нас усіх у бій кинули під***си еб**і. Наша держава я всіх ненавиджу, на**й", – каже окупант у розмові з родичами.

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