Снайперы обстреливают Славутич: реакция МАГАТЭ

В городе проживают сотрудники ЧАЭС, которая с 24 февраля находится по контролем оккупантов

В МАГАТЭ прокомментировали обстрелы Славутича / Коллаж "Сегодня"

В Славутиче Киевской области людям запретили передвигаться по городу. Все из-за того, что в населенном пункте работают снайперы. В МАГАТЭ обеспокоены тем, что российские войска обстреливают населенный пункт, где проживают сотрудники ЧАЭС.

Обстрелы города

Славутичский городской совет предупредил людей, что в городе работают снайперы.

Реклама

"Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы", – говорится в сообщении.

Хотят навредить персоналу ЧАЭС?

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси обеспокоен из-за обстрелов российскими войсками Славутича. В городе проживают сотрудники ЧАЭС, которая с 24 февраля находится по контролем оккупантов.

В украинском регуляторе сообщили, что обстрелы создают угрозу домам и семьям работников, которые обеспечивающих ядерную и радиационную безопасность Чернобыльской АЭС.

Реклама

Оккупанты роют окопы в "Рыжем лесу" возле ЧАЭС

На оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС российские военные роют себе окопы. Также военнослужащие жалуются, что они получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой.

"Прикинь, мы там (под Чернобылем, – ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили пид***сы еб**ые. Наше государство я всех ненавижу, на**й", – говорит оккупант в разговоре с родственниками.

Читайте также