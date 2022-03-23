В Тростянце оккупанты снова открыли огонь – начался пожар

Жителям города необходимо закрыть все окна и спрятаться в бомбоубежище

В Тростянце снова бои. Фото: коллаж "Сегодня"

В Тростянце Сумской области российские оккупанты бьют из артиллерии, а ВСУ продолжают бить врагов. Местных жителей попросили закрыть окна и спуститься в укрытие.

Об этом сообщили в Сумской областной военно-гражданской администрации.

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"23:40, 22.03.2022. Город Тростянец. Продолжаются бои и артиллерийские обстрелы. Начался пожар. Закрыть окна и находиться в укрытии!" – сказано в сообщении.

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В Тростянец зашли сотни единиц техники оккупантов

Сотни единиц русской военной техники прибыли в город Тростянец Сумской области. Танки стоят посреди города, хаотично стреляют по жилому сектору. Попали на территорию бывшего завода. На месте погибли трое, включая подростка 14 лет.

Кроме этого, военные РФ хаотично стреляют в частные дома и не обращают внимания на людей.